Nazionali
Milano, Filippo batte tutti: è il primo nato del 2026
(Adnkronos) – Filippo è il primo bambino a nascere a Milano nel 2026: il parto è avvenuto all’ospedale Buzzi un minuto dopo la mezzanotte. Il pargolo pesa 2780 grammi. Non si è fatta attendere la risposta in rosa: dieci minuti dopo la mezzanotte all’ospedale Macedonio Melloni ha visto la luce Isabella. Entrambi i neonati e le loro mamme sono in buone condizioni di salute.
Nel corso del 2025, nei due presidi ospedalieri sono stati registrati complessivamente 4.921 parti, di cui 3.268 all’Ospedale Buzzi e 1.653 alll’Ospedale Macedonio Melloni.
Al Niguarda invece alle 4.03 è stata Sofia (3260 grammi), la prima del 2026 ha vedere la luce. Ha preso il testimone dei nuovi nati da Gioele (3700 grammi), l’ultimo del 2025, nato alle 17.48.
