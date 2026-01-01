Ultime News

1 Gen 2026 Il 2026 comincia nel Po
sfida alle acque gelide
1 Gen 2026 Dopo 100 anni di attività, chiude
l’ultimo negozio di Torlino Vimercati
1 Gen 2026 "Scendiamo in pista": dal 2 al 6
gennaio evento al Cremona Po
1 Gen 2026 Madignanese Ciclismo miglior squadra
scelta dai lettori di CremonaSport
1 Gen 2026 Botti e caos in città: numerosi
interventi delle forze dell'ordine
Napoli, perde tre dita per un petardo e quando esce dall’ospedale ne esplode un altro: ferito all’occhio

(Adnkronos) – Ventiquattrenne romano finisce due volte all’ospedale a Napoli per i botti di Capodanno. Il giovane, che è compreso nel bilancio dei 57 feriti, ha perso tre dita per l’esplosione di un petardo: giunto all’ospedale Pellegrini, è stato soccorso, medicato e dimesso.  

Poche ore dopo, però, i medici del Pellegrini lo hanno nuovamente medicato: tornato in strada, avrebbe acceso un altro fuoco pirotecnico che lo ha ferito al volto e a un occhio.  

