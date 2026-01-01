In un Ponchielli sold out per la notte di San Silvestro è andato in scena il Festival della Magia un viaggio tra illusione, realtà e immaginazione nato da un’intuizione di Raul Cremona.

Stupore, sorpresa, ma anche comicità e musica: sono queste le caratteristiche dello spettacolo che ha visto tra il pubblico tantissimi cremonesi di tutte le età, dai più piccoli ai più anziani, che hanno salutato il 2025 e hanno dato il benvenuto al 2026, con il consueto conto alla rovescia e brindisi.

Tra gli artisti che si sono esibiti dalla Francia, Florian Sainvet, il robot umano, campione di manipolazione proveniente dal Cirque du Soleil, Léa Kyle, trasformista e quick changer, Jerome Murat, con la sua originale statua vivente, Adrian Kill, col suo stile unico ispirato al mondo dei bartender acrobatici.

Da Cuba era invece presente Ernesto Planas Roldan, conosciuto come “il signore degli ombrelli”. Infine dall’Italia Andrew O’Ryon e Valentina, che hanno proposto dei numeri ad alto dosaggio di adrenalina, grandi effetti tra cui l’evergreen magia della “donna tagliata” (o donna segata) classico trucco di illusionismo in cui un assistente, solitamente una donna, viene apparentemente segato in due o più pezzi.

Lo spettacolo è stato accompagnato dal baritono Leonardo Cremona e dalla bella voce di Faith Blurry. Naturalmente protagonista Raul Cremona che ha saputo, grazie a questo Festival, ridare spazio alla magia.

