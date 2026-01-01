Ultime News

1 Gen 2026 Prematuri il 1° nato 2026 e l'ultimo
2025: sono Eniola Elliot e Nina
1 Gen 2026 Manovra di bilancio tra luci
e ombre: le critiche dei sindacati
1 Gen 2026 Benvenuto 2026: cosa
si augurano i cremonesi?
1 Gen 2026 Liuteria, sanità, infrastrutture:
un anno di Regione Lombardia
1 Gen 2026 Il 2026 comincia nel Po
sfida alle acque gelide
Nazionali

Vicenza, 22enne padovano annega nel lago Margherita in piena notte

(Adnkronos) – Un giovane di 22 anni di Villafranca Padovana ha perso la vita stanotte nel lago Margherita, a Camisano Vicentino (Vicenza). Il giovane, con alcuni amici, si era accampato sulla sponda del lago per festeggiare il Capodanno e pescare, cosa che avrebbe fatto già stamattina all’alba. L’ipotesi più probabile per i carabinieri che stanno indagando sulle circostanze della morte, è che il 22enne, uscito per andare a pescare, sia accidentalmente scivolato cadendo nelle acque acqua gelide. A dare l’allarme stamattina è stata la sua ragazza, accortasi dell’assenza del giovane in tenda. Il corpo è stato recuperato stamattina alle 8 dai sommozzatori dei Vigili del fuoco. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...