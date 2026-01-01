Ultime News

1 Gen 2026 Commercio equosolidale, le botteghe
cremonesi entrano in Meridiano 361
1 Gen 2026 Sentenza del Tar su Aprica a Lodi
apre interrogativi anche a Cremona
1 Gen 2026 Nuovi nati: Nina chiude il 2025
Eniola Elliot inaugura il 2026
1 Gen 2026 Manovra di bilancio tra luci
e ombre: le critiche dei sindacati
1 Gen 2026 Sold out e pubblico entusiasta
per il "Festival della Magia"
Nazionali

Vicenza, esce per vedere i fuochi di Capodanno: donna muore investita da auto

(Adnkronos) – Investita da un’auto mentre guardava i fuochi d’artificio, una donna di 73 anni di Cassola (Vicenza) è morta nella notte, poco dopo il suo ricovero in ospedale. L’anziana era uscita di casa appositamente per andare a vedere i fuochi di Capodanno, quando è stata investita da un’auto che l’ha sbalzata di diversi metri, facendola andare a sbattere contro un muretto di cinta. Portata in codice rosso all’ospedale di Bassano del Grappa dal Suem 118, la 73enne è morta poco dopo per le gravissime ferite riportate. Indagini affidate ai carabinieri.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...