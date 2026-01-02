America Week – Episodio 47

Ultime News

2 Gen 2026 Preso a calci da una mucca:
60enne in ospedale
2 Gen 2026 Vende petardi senza autorizzazioni,
commerciante denunciato
2 Gen 2026 Strage di Crans-Montana, cremasco
tra i testimoni: "Inconcepibile"
2 Gen 2026 Sveva Gerevini miglior atleta donna
scelta dai lettori di CremonaSport
2 Gen 2026 Commercio, cresce l'online
ma vince ancora il negozio
NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Il 2026 a New York è cominciato con un freddo tagliente ma con un calore umano impressionante. Downtown, davanti a City Hall, migliaia di persone – soprattutto giovani – si sono strette per assistere all’insediamento di Zohran Mamdani, 34 anni, primo sindaco musulmano e anche socialista della città. Io ero lì, in mezzo alla folla: ho aspettato con loro, ho ascoltato, ho fatto domande. E quello che ho visto è stato più di una cerimonia. È stato un momento politico.

