Ultime News

2 Gen 2026 Saldi al via anche a Cremona,
commercianti ottimisti
2 Gen 2026 Il cremonese Giacomo Ghisani
nel Cda dell’Università Cattolica
2 Gen 2026 Smog, nella bassa
miglioramenti più lenti
2 Gen 2026 Tragedia Crans-Montana, Bandirali:
"Edificio completamente inadeguato"
2 Gen 2026 Customer satisfaction: l’85% degli
utenti promuove Padania Acque
Nazionali

Capodanno, strage di uccelli a Roma ma la foto sui social è un fake

(Adnkronos) – Strage di uccelli al centro di Roma nella notte di Capodanno. Un tappeto di storni stesi a terra in via Cavour tra strada e marciapiedi, un’immagine che sta circolando nelle ultime ore suoi social e che sta suscitando l’indignazione degli utenti. Ma la foto è un fake. O meglio la foto è vera ma risale al 1 gennaio 2021 quando allora in concomitanza con i festeggiamenti di San Silvestro effettivamente nel cuore della città, nelle vie intorno alla stazione Termini, impauriti dai botti, morirono centinaia di uccelli soprattutto storni.  

