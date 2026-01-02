Crans-Montana, chi sono i proprietari del locale Le Constellation

(Adnkronos) – Sono Jacques e Jessica Moretti, marito e moglie, i proprietari di Le Constellation, il locale di Crans-Montana teatro della strage di capodanno, nella quale sono rimaste uccise 47 persone. Lo scrive Corse Matin, il giornale dell’isola francese di cui è originaria la coppia, mentre l’emittente Bfm riferisce che la donna “era nel bar quando è scoppiato l’incidendio, è ustionata a un braccio, mentre il marito si trovava in uno degli altri due locali” di loro proprietà. Si tratta di un ristorante a Lens, nei pressi di Crans-Montana, Le Vieux Chalet, noto per le sue specialità corse, che risulta “chiuso temporaneamente”.

Jean-Thomas Filippini, un amico della coppia, è riuscito a mettersi in contatto con Jessica Moretti poco dopo la catastrofe. “Sono persone che conosco da 10 anni. Il 31 dicembre 2015 abbiamo cantato lì con il nostro gruppo I Vagabondi – racconta a Corse Matin – Quest’anno Jacques voleva organizzare un festival di canzoni corse. Una quindicina di giorni fa abbiamo cantato nella chiesa di Crans-Montana. La notte scorsa, un conoscente mi ha informato che il loro locale era in fiamme. Ho chiesto a Jessica se fossero vivi. Mi ha risposto di sì, dicendomi che era una tragedia… Sono una coppia di grandi lavoratori. Tornavano in Corsica ogni volta che potevano”.

Stabilitisi nella regione svizzera negli anni Duemila, i Moretti avevano rilevato Le Constellation nel 2015, allora in stato di abbandono, trasformandolo in un locale molto frequentato, soprattutto nei periodi di forte afflusso turistico. Il locale poteva ospitare fino a 300 persone all’interno.