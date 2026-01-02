Ultime News

2 Gen 2026 Saldi al via anche a Cremona,
commercianti ottimisti
2 Gen 2026 Il cremonese Giacomo Ghisani
nel Cda dell’Università Cattolica
2 Gen 2026 Smog, nella bassa
miglioramenti più lenti
2 Gen 2026 Tragedia Crans-Montana, Bandirali:
"Edificio completamente inadeguato"
2 Gen 2026 Customer satisfaction: l’85% degli
utenti promuove Padania Acque
Dazi, Telegraph incorona Meloni: “Taglio tariffe Usa su pasta italiana è sua vittoria”

(Adnkronos) – La riduzione dei dazi statunitensi sulla pasta italiana è una “vittoria per Meloni”, la “suggeritrice di Trump in Europa”. È il giudizio del quotidiano britannico Telegraph, che elogia gli sforzi della presidente del Consiglio dopo mesi di pressioni diplomatiche volte a convincere l’amministrazione americana a rivedere misure che avrebbero messo a rischio esportazioni per centinaia di milioni di euro. 

Il giornale ricorda che, al momento dell’annuncio dei dazi lo scorso settembre, le tariffe erano state considerate “imbarazzanti” per Meloni, alla quale veniva però riconosciuta la capacità di ottenere concessioni dal presidente statunitense. Donald Trump l’ha infatti definita in più occasioni una “donna fantastica” che ha “davvero conquistato l’Europa”. I due leader si erano tuttavia scontrati a distanza proprio sulla questione dei dazi, giudicati dalla premier “assolutamente sbagliati”. 

