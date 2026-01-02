Fausto Lama, dopo i Coma_Cose riparte con un percorso solista

(Adnkronos) – Dopo i Coma_Cose, Fausto Lama torna sulle scene con un progetto solista, spinto dall’urgenza di raccontare un momento preciso della propria vita che ha visto una profonda svolta sentimentale e lavorativa. Un’esigenza autentica, non pianificata, che ha dato vita a nuove canzoni nate spontaneamente, frutto di un flusso creativo diretto, istintivo, privo di sovrastrutture. Dopo oltre trent’anni di musica attraversata, trasformata e reinventata, il rapper, produttore, cantautore e polistrumentista inaugura il nuovo anno con il singolo ‘a tanto così’, fuori oggi, venerdì 2 gennaio, per Asian Fake e Atlantic/Warner Music Italy, insieme al videoclip.

Il brano racconta la necessità di chiudere una relazione prima di poter ricominciare davvero, offrendo una prospettiva sincera, senza esagerazioni né maschere, riflettendo su una verità semplice ma spesso difficile da accettare: a volte una storia finisce perché l’amore si esaurisce. Può sembrare scontato, ma è possibile lasciarsi senza sensi di colpa, pettegolezzi o clamore. “a tanto così” è esattamente questo: un saluto pacato, umano, quasi un amichevole ‘Ciao, come stai?’.

“‘a tanto così’ è il primo pezzo della mia nuova vita musicale ed è come mi sento da sempre: mai abbastanza giusto per gli standard, mai abbastanza sociale, mai abbastanza a mio agio nell’accettare i miei limiti. E mentre lo penso e lo scrivo, se ne va questo strano anno vissuto in apnea fino a perdermi, ma fortunatamente anche fino a ritrovarmi”, racconta in una nota Fausto. “A settembre mi sono chiuso con alcuni amici musicisti in un casale nel bosco, tra le colline piemontesi, e spontaneamente sono nate nuove canzoni, a tratti crude, a tratti riflessive, a tratti ciniche, come non mi succedeva da tempo. Man mano che le finirò, le voglio condividere con voi”. Dall’artista un augurio al pubblico: “Auguro a tutti un 2026 circondato da persone che portino cose belle nelle nostre vite, con la consapevolezza che la perfezione non esiste e che ‘ci si sente più vivi sbagliando’, in fondo la vita è tutta una transizione e il punto d’arrivo è solo la capacità di apprezzare il presente”.