Il sindaco dentro la città, l’insediamento di Mamdani nelle voci dei newyorkesi

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – Dall’interno della folla, tra giovani arrivati Downtown Manhattan da ogni borough e anche da fuori New York, questo video racconta l’inaugurazione del nuovo sindaco Zhoran Mamdani attraverso le voci dei cittadini. File lunghissime al freddo, speranze e aspettative raccolte sul campo, prima e dopo il discorso ufficiale. Tra le testimonianze, elettori alla prima esperienza, turisti italiani all’appuntamento con la storia e anche un rabbino che difende Mamdani dalle accuse di antisemitismo. Un racconto diretto di una giornata simbolica, che segna non solo l’inizio di un mandato, ma una New York multietnica che vuole contare anche nel futuro politico dell’America, con ancora alla Casa Bianca Donald Trump.

(Video di Stefano Vaccara)