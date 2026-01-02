Ultime News

2 Gen 2026 Vigili del Fuoco, 3.561 interventi
tecnici urgenti nel 2025
2 Gen 2026 "Una tenda per Gaza": il 6 gennaio
mobilitazione in piazza Stradivari
2 Gen 2026 "I primi mille giorni": ciclo
di incontri per futuri genitori
2 Gen 2026 Preso a calci da una mucca:
60enne in ospedale
2 Gen 2026 Vende petardi senza autorizzazioni,
commerciante denunciato
Mamdani si insedia come sindaco di New York “Scriviamo una storia nuova”

NEW YORK (STATI UNITI) (ITALPRESS) – “Per troppo tempo abbiamo cercato l’eccellenza nel settore privato, accettando invece la mediocrità da chi serve il pubblico. Non biasimo chi ha iniziato a dubitare del ruolo del governo, chi ha visto la propria fiducia nella democrazia erosa da decenni di apatia. Ma il governo tornerà a essere l’ultima risorsa per chi lotta, un luogo in cui l’eccellenza non sia più l’eccezione”. Così Zohran Mamdani, neo sindaco di New York, nel suo discorso alla cerimonia di insediamento.

(video di Stefano Vaccara)

