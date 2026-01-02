Milano Cortina 2026, Laura Pausini alla cerimonia di apertura delle Olimpiadi Invernali

(Adnkronos) – Icona della musica mondiale, Laura Pausini sarà una delle star della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026, che si terrà il 6 febbraio 2026 allo Stadio San Siro di Milano. Artista italiana riconosciuta e premiata a livello mondiale, Laura Pausini ha portato la musica italiana oltre i confini nazionali, diventando ambasciatrice di un linguaggio universale che unisce ed emoziona. Pausini ha venduto oltre 70 milioni di album in tutto il mondo, conquistando un Grammy Award, 5 Latin Grammy Awards, un Golden Globe e una nomination agli Oscar® nel corso di una carriera di successo lunga più di 30 anni.

Con la sua voce, Laura Pausini incarna alla perfezione il concetto di Armonia, elemento centrale della cerimonia di apertura dei Giochi Olimpici Invernali di Milano Cortina 2026. La sua musica, capace di attraversare generazioni, culture e lingue diverse, rappresenta un punto di incontro tra tradizione e contemporaneità, tra radici italiane e respiro internazionale. Il suo coinvolgimento sarà così espressione autentica dell’italianità e della sua tradizione. Laura Pausini sarà protagonista di un momento fortemente iconico e dal grande coinvolgimento emotivo offrendo al pubblico un’emozione collettiva spettacolare.