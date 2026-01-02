Ultime News

Milano, un uomo indagato per la morte di Aurora Livoli

C’è un indagato per la morte di Aurora Livoli, la 19enne trovata senza vita nel cortile di un condominio in via privata Paolo Paruta a Milano. Lo confermano all’Adnkronos fonti investigative. 

Si tratterebbe di un cittadino di 57 anni di nazionalità peruviana.  

Intanto oggi, a Milano, è in corso l’autopsia sul corpo della 19enne. Si attendono elementi per chiarire le cause della morte e accertare se la ragazza sia stata vittima di abusi. 

