Ultime News

Video Pillole

Pecoraro “Salvare le aree interne dallo spopolamento”

ROMA (ITALPRESS) – Appello al governo per un 2026 dedicato ai piccoli comuni a rischio spopolamento o estinzione usando l’anno internazionale Onu dedicato a pascoli e pastori, volontariato per la sostenibilità e donne in agricoltura. A lanciarlo è Alfonso Pecoraro Scanio già ministro di Agricoltura e ministro dell’Ambiente e ora presidente di Fondazione UniVerde e del comitato scientifico di Campagna Amica, che aggiunge: “Servono incentivi e detassazioni per chi mantiene o insedia attività commerciali, artigianali e agricole nei piccoli comuni con particolare attenzione a giovani e donne. E gli anni internazionali 2026 proclamati dall’Onu sono la giusta occasione”.

© Riproduzione riservata
