Renault Filante, oltre mille km elettrici senza ricarica





ROMA (ITALPRESS) – All’inizio dell’anno Renault ha lanciato una sfida ambiziosa: superare i 1.000 km di autonomia con un veicolo elettrico, a velocità autostradali e senza alcuna ricarica. Un obiettivo che non puntava su soluzioni “facili”, come batterie sovradimensionate o andature da Eco Mode, ma su un lavoro estremo di ingegneria e design. Dopo un primo tentativo rinviato a ottobre per il maltempo, il 18 dicembre il sogno è diventato realtà sul circuito UTAC in Marocco con la Renault Filante Record 2025. La vettura è equipaggiata con una batteria da 87 kWh, la stessa capacità della Scenic E-Tech Electric, dimostrando che l’efficienza non dipende solo dai kWh a bordo. Ai piloti è stato richiesto di mantenere una velocità media superiore ai 110 km/h, con l’obiettivo di coprire oltre 1.000 km in 10 ore, includendo pause tecniche e cambi di guida. Per riuscirci, Renault ha spinto al limite la ricerca su aerodinamica, riduzione del peso e ottimizzazione dei materiali, trasformando Filante Record 2025 in un vero laboratorio su ruote. Il risultato non è solo un record, ma una dichiarazione di intenti: il futuro dell’elettrico passa da efficienza, intelligenza progettuale e prestazioni reali, pensate per l’uso quotidiano anche in autostrada.

