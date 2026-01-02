Al via il 3 gennaio anche a Cremona i saldi invernali. Sono 16 milioni le famiglie che, secondo le stime dell’Ufficio Studi Confcommercio, si dedicheranno allo shopping scontato e ogni persona spenderà circa 137 euro, per un giro di affari di 4.9 miliardi di euro. “Si prevede una spesa di circa 137 euro a persona in linea con il 2024” dice Marco Stanga presidente di FederModa di Confcommercio Cremona “Ovviamente per noi è sempre una data importante. La parola saldi ancora è una parola ricercata, vuol dire che ancora il consumatore è interessato al saldo”.

In un momento difficile per il commercio e più in generale per l’economia (anche delle famiglie) resta l’ottimismo: “Noi siamo sempre ottimisti come commercianti perché se no potremmo cambiare il lavoro” dice Stanga “ovviamente è diventato un lavoro molto difficile, molto complesso, anche perché ovviamente il potere d’acquisto delle famiglie almeno è drasticamente calato”.

In più c’è l’inverno iniziato un po’ in ritardo quest’anno: “Questo è un tema per noi purtroppo importante, nel senso che ormai una volta il freddo partiva a novembre e quindi il capo invernale si iniziava a vendere a novembre, adesso col caldo si inizia a gennaio. I saldi dovrebbero essere adeguati alle nuove stagionalità ma il problema è che nei vari tavoli, sul tema, non si riesce a trovare un compromesso”.

© Riproduzione riservata