I lettori eleggono Sveva Gerevini come miglior atleta donna del 2025, una vittoria che riconferma la classe 1996 come una delle atlete più conosciute e apprezzate della provincia di Cremona.

Dopo i Giochi Olimpici di Parigi del 2024, dove Sveva Gerevini si era classificata tredicesima nell’ Eptathlon, la missione della nativa di Casalbuttano era migliorare i propri record. Una missione riuscita ai mondiali di atletica a Tokyo dove ha chiuso ancora tredicesima con 6167 punti, fermandosi quindi a -212 dal suo record italiano, ma togliendosi la soddisfazione di ritoccare il personale nel giavellotto (44.16).

Gerevini arrivava da un lungo stop dopo l’intervento di fine marzo al tendine d’Achille destro, questo non le ha impedito di arrivare quarta negli 800 metri in 2:08.89 dopo aver aperto la giornata con un discreto 5.80 nel lungo.

La multiatleta dei carabinieri è poi da tempo una degli sportivi di punta del fumetto “Athleticon”, strumento per diffondere l’atletica tra i giovani, nelle scuole e tra i più piccoli, creando anche eventi attorno al linguaggio visivo.

