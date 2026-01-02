Ultime News

2 Gen 2026 Saldi al via anche a Cremona,
commercianti ottimisti
2 Gen 2026 Il cremonese Giacomo Ghisani
nel Cda dell’Università Cattolica
2 Gen 2026 Smog, nella bassa
miglioramenti più lenti
2 Gen 2026 Tragedia Crans Montana, Bandirali:
"Edificio completamente inadeguato"
2 Gen 2026 Customer satisfaction: l’85% degli
utenti promuove Padania Acque
Video Pillole

Tg Sport – 2/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juve ospita il Lecce, Gasperini torna a Bergamo
– L’Inter aspetta Cancelo, il Milan su Kim per la difesa
– United Cup, l’Italia del tennis vuole iniziare alla grande il 2026
– Norris lancia la sfida ad Hamilton “Voglio duellare con lui”
– 2026, un anno pieno di eventi speciali per lo sport mondiale
/gtr

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...