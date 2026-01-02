Video Pillole
Tg Sport – 2/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questa edizione:
– La Juve ospita il Lecce, Gasperini torna a Bergamo
– L’Inter aspetta Cancelo, il Milan su Kim per la difesa
– United Cup, l’Italia del tennis vuole iniziare alla grande il 2026
– Norris lancia la sfida ad Hamilton “Voglio duellare con lui”
– 2026, un anno pieno di eventi speciali per lo sport mondiale
/gtr
– La Juve ospita il Lecce, Gasperini torna a Bergamo
– L’Inter aspetta Cancelo, il Milan su Kim per la difesa
– United Cup, l’Italia del tennis vuole iniziare alla grande il 2026
– Norris lancia la sfida ad Hamilton “Voglio duellare con lui”
– 2026, un anno pieno di eventi speciali per lo sport mondiale
/gtr
© Riproduzione riservata