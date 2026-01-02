Ultime News

2 Gen 2026 Tragedia Crans Montana, Bandirali:
"Edificio completamente inadeguato"
2 Gen 2026 Customer satisfaction: l’85% degli
utenti promuove Padania Acque
2 Gen 2026 Oscar lettori CremonaSport 2025:
Antonio Celardo miglior atleta uomo
2 Gen 2026 Vigili del Fuoco, 3.561 interventi
tecnici urgenti nel 2025
2 Gen 2026 "Una tenda per Gaza": il 6 gennaio
mobilitazione in piazza Stradivari
Tragedia Crans Montana, Galbiati “Risposta importante sanitari Niguarda”

MILANO (ITALPRESS) – Filippo Galbiati, direttore Medicina d’urgenza e Pronto Soccorso dell’Ospedale Niguarda di Milano, a proposito dei pazienti giunti al nosocomio milanese da Crans Montana ha detto: “Si tratta di pazienti critici che hanno bisogno di una valutazione immediata dell’estensione dell’ustione, li medichiamo in pronto soccorso subito, ma poi va valutato bene ed esclusa la presenza di traumi interni. Ieri sera avevamo tre equipe per i giovani che sono arrivati con oltre 25 sanitari. C’è stata una riposta importante dai nostri sanitari”.

