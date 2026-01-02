Ultime News

2 Gen 2026 Tragedia Crans Montana, Bandirali:
"Edificio completamente inadeguato"
2 Gen 2026 Customer satisfaction: l’85% degli
utenti promuove Padania Acque
2 Gen 2026 Oscar lettori CremonaSport 2025:
Antonio Celardo miglior atleta uomo
2 Gen 2026 Vigili del Fuoco, 3.561 interventi
tecnici urgenti nel 2025
2 Gen 2026 "Una tenda per Gaza": il 6 gennaio
mobilitazione in piazza Stradivari
Video Pillole

Tragedia Cras Montana, assessore Sanità Liguria “Probabile arrivo 2-3 feriti”

GENOVA (ITALPRESS) – “È probabile che arrivino due o tre feriti, ma non abbiamo ancora la conferma definitiva”. Lo ha detto
l’assessore alla Sanità della Regione Liguria, Massimo Nicolò, in un punto stampa al Centro grandi ustionati dell’ospedale Villa
Scassi di Genova, pronto ad accogliere quattro feriti della strage di Capodanno a Crans-Montana. “L’ospedale Villa Scassi è un fiore all’occhiello, ci siamo messi a disposizione tramite la Farnesina e la Croce Rossa per accogliere i feriti gravemente ustionati – ha aggiunto Nicolò -. Attendiamo gli eventi. Siamo in contatto continuo con la Farnesina e la Croce Rossa, non abbiamo ancora
conferme”.

