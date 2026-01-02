Tragedia Cras Montana. Ospedale Villa Scassi Genova pronto a ricevere ustionati

GENOVA (ITALPRESS) – L’ospedale Villa Scassi di Genova è disponibile ad accogliere fino a quattro ustionati nell’incendio di Cras-Montana. Lo ha spiegato il direttore del Centro grandi ustionati, Giuseppe Perniciaro, in un punto stampa convocato nella struttura: “Noi siamo prontissimi – ha spiegato -. Da ieri ci siamo attivati con la Regione e la Protezione Civile e abbiamo dato subito la disponibilità. Noi siamo un centro di riferimento europeo per le ustioni, accreditato un mese fa, e quindi abbiamo tutte le caratteristiche per aiutare. Come Centro ustioni abbiamo quattro posti di terapia intensiva di base (per ustionati intubati in coma farmacologico con ustioni gravi oltre il 20%) e otto posti di terapia sub-intensiva che vengono attivati al bisogno. In emergenza si possono attivare altri posti in rianimazione. Al momento abbiamo dato la disponibilità per due posti di terapia intensiva realmente liberi e altri due in sub-intensiva”. Predisposta anche un’équipe per un’eventuale spedizione in Svizzera: “Abbiamo già la squadra pronta: un rianimatore, un chirurgo delle ustioni esperto, un chirurgo più giovane e un infermiere esperto. È il team base europeo per le aree di emergenza. In genere è la Protezione Civile nazionale che attiva la regionale. Noi siamo pronti: se ci dicono di partire fra un’ora, andiamo su”, ha aggiunto Perniciaro.(ITALPRESS).

