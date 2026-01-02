Will Smith citato in giudizio per molestie sessuali

(Adnkronos) – Will Smith è stato citato in giudizio dal violinista Brian King Joseph, che ha preso parte al suo ‘Based on a True Story: 2025 Tour’. Il musicista accusa l’attore e rapper di molestie sessuali. Come riporta ‘Variety’, che ha esaminato l’atto depositato presso un tribunale di Los Angeles, Joseph sarebbe stato ingaggiato nel novembre 2024 per un concerto a San Diego e successivamente inserito nel tour, oltre a essere coinvolto nella realizzazione di un nuovo album. Con il passare del tempo, il loro rapporto sarebbe diventato sempre più stretto, tanto che Smith avrebbe detto a Joseph: “Tu ed io abbiamo un legame speciale, che non ho con nessun altro”, riservandogli una serie di attenzioni ritenute inappropriate dal violinista.

Joseph – riferisce ancora Variety – ha citato in giudizio anche la società di Smith, la Treyball Studios Management, per licenziamento ingiustificato, in seguito a un episodio avvenuto a marzo a Las Vegas durante una tappa del tour. Il musicista sostiene che qualcuno sarebbe entrato nella sua camera d’albergo, prenotata dalla società di Smith, lasciando oggetti personali – tra cui farmaci per l’HIV intestati a una persona diversa da Will Smith – e un messaggio che Joseph ha interpretato come un avvertimento di un imminente ritorno nella stanza per avere rapporti sessuali. Il messaggio recitava: “Brian, tornerò non più tardi delle 5:30, solo noi”, ed era firmato “Stone F”, con un cuoricino disegnato.

Il violinista avrebbe segnalato l’accaduto alla sicurezza dell’hotel e al tour management, che lo avrebbe accusato di mentire, ritenendolo responsabile dell’episodio. Joseph afferma di essere stato licenziato ingiustamente pochi giorni dopo, subendo un disturbo da stress post-traumatico e gravi perdite economiche. Al momento, Smith e i suoi rappresentanti non hanno rilasciato dichiarazioni.