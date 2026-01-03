Ultime News

3 Gen 2026 A Cremona per visitare i presepi:
presenze da Trapani a Firenze
3 Gen 2026 Cremonese, prima uscita:
Sernicola in prestito allo Spezia
3 Gen 2026 La Cremonese aspetta il treno
e Moumbagna suona il pianoforte
3 Gen 2026 Vigili del Fuoco, cambio al vertice
A Cremona arriva Pier Nicola Dadone
3 Gen 2026 Giancarlo Romagnoli miglior coach
secondo i lettori di CremonaSport
Nazionali

Blasi-Totti, nuova causa: Ilary denuncia per crollo del tetto della villa all’Eur

(Adnkronos) –
Ilary Blasi apre una nuova causa contro Francesco Totti. Al centro della nuova disputa ci sarebbe il crollo del soffitto di una delle camere della villa all’Eur, assegnata alla Blasi. Come riportato da Repubblica la showgirl avrebbe chiesto all’ex marito di intervenire per occuparsi della manutenzione della casa. Onere che, secondo quanto deciso dal giudice civile, spetterebbe proprio all’ex numero 10 giallorosso che però non ha dato risposta alla ex moglie che, per questo, ha deciso di adire nuovamente le vie legali.  

Fra Totti e Blasi questo sarebbe quindi il terzo punto di scontro, dopo la loro separazione e il caso che ruota intorno ai beni di lusso contesi fra i due ex coniugi e la denuncia penale per abbandono di minore su cui, lo scorso 10 dicembre, il gip si è riservato di decidere sulla richiesta di archiviazione della procura: oltre a Totti sono indagate anche l’attuale compagna del calciatore, Noemi Bocchi, i cui figli minorenni sarebbero stati anche loro in casa, e la tata, che vive nello stesso palazzo. 

 

