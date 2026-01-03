Dopo un controllo ispettivo effettuato dai Carabinieri del Nucleo Antisofisticazioni e Sanità (NAS) di Cremona, l’Autorità competente ha disposto la sospensione dell’attività di un centro estetico per la durata di 20 giorni.

Il provvedimento si è reso necessario in quanto, nel corso dell’accertamento, è emerso che il personale impiegato e presente al momento del controllo risultava privo della formazione abilitante richiesta dalla normativa vigente per lo svolgimento dell’attività di estetista. La mancanza dei requisiti professionali obbligatori rappresenta una violazione delle disposizioni previste a tutela della salute e della sicurezza dei consumatori, considerando che le prestazioni estetiche comportano l’utilizzo di strumenti e trattamenti che richiedono competenze specifiche, acquisite esclusivamente attraverso percorsi formativi riconosciuti.

L’intervento dei NAS rientra nell’ambito delle attività di vigilanza e controllo finalizzate a garantire il rispetto delle norme igienico-sanitarie e professionali, nonché a contrastare l’esercizio abusivo delle professioni regolamentate.

L’Autorità comunale competente ha pertanto adottato la misura della sospensione temporanea dell’esercizio, che resterà in vigore per 20 giorni, salvo ulteriori determinazioni, al fine di consentire la regolarizzazione della posizione del personale e il pieno ripristino delle condizioni previste dalla legge.

