La Cremonese ha ufficializzato un’operazione in uscita: Leonardo Sernicola va in prestito allo Spezia in Serie B. Il laterale classe 1997 si unirà immediatamente alla rosa ligure per la seconda parte della stagione.

Protagonista di stagioni intense all’ombra del Torrazzo, Sernicola è stato uno degli elementi più duttili e affidabili della rosa grigiorossa sino alla scorsa stagione, terminata in prestito a Pisa.

Capace di coprire entrambe le fasce e di distinguersi sia in fase di spinta che di ripiegamento, Sernicola è finito ai margini del progetto tecnico e tattico di mister Davide Nicola, restando fuori dalla lista ad inizio stagione.

In questo 2026 avrà l’opportunità di rilanciarsi in cadetteria, con la maglia dello Spezia dell’ex ct azzurro Roberto Donadoni.

© Riproduzione riservata