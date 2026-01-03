Prosegue con grande successo la diciannovesima mostra dei presepi di Casalmorano che, quest’anno, è composta da oltre 90 presepi inediti di espositori provenienti da tutto il nord Italia.

Quest’anno, in collaborazione con l’Unità pastorale di Casalmorano, Castelvisconti, Azzanello e Mirabello Ciria e grazie al contributo dei Volontari del gruppo “Amici del Presepio”, per i bambini dei gruppi di catechismo sono state realizzate delle statuine in gesso raffiguranti la Vergine Maria.

Il 6 gennaio alle 16 presso il Centro Pastorale il parroco don Mario Bardelli darà la benedizione alle statuine che saranno poi consegnate ai bambini. Statuine che saranno da affiancare ai Gesù che erano stati consegnati lo scorso anno.

Domenica 4 e martedì 6 gennaio, inoltre, sempre presso la mostra, sarà organizzata una castagnata con caldarroste, vin brûlé e thè caldo, per salutare in compagnia la conclusione delle feste natalizie.

La mostra proseguirà domenica 11 gennaio e con l’apertura straordinaria di domenica 18 gennaio dalle 10.00 alle 12.00 e dalle 14.30 alle 19.00.

