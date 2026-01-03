Giubileo, Rocca da Papa Leone: “Uniti in cura fragilità e nel dare risposte concrete”

(Adnkronos) – “Ho incontrato oggi il Santo Padre Papa Leone XIV in udienza presso il Palazzo Apostolico. È stato un momento di profonda intensità, non solo istituzionale ma anche e soprattutto umana. Durante l’incontro ho voluto esprimere la vicinanza concreta della Regione Lazio alle persone più fragili, con un gesto semplice ma carico di significato: la donazione di 2mila pasti destinati alla Caritas Diocesana di Roma, a sostegno del lavoro quotidiano di accoglienza e ascolto svolto sul territorio”. Lo scrive sui social il presidente della Regione Lazio, Francesco Rocca.

“Ho ringraziato il Santo Padre per il suo magistero – prosegue il governatore – che richiama con forza i valori della pace, della solidarietà e dell’attenzione verso gli ultimi. Un messaggio che si inserisce nel solco aperto da Papa Francesco e che oggi trova piena continuità nel pontificato di Papa Leone XIV, nel segno di una Chiesa capace di parlare al cuore delle persone”.

“Questo incontro rappresenta un’ulteriore tappa di un dialogo importante e fecondo tra la Chiesa di Roma, di cui il Pontefice è pastore, e la nostra amministrazione, unite dall’impegno comune nel prendersi cura delle fragilità e nell’offrire risposte concrete a chi vive situazioni di bisogno. Credo profondamente che il lavoro condiviso tra istituzioni civili e realtà ecclesiali sia fondamentale per costruire comunità più giuste, solidali e attente alla dignità di ogni persona. La Regione Lazio – conclude il presidente – continuerà a essere al fianco di chi è in difficoltà, con responsabilità, ascolto e spirito di servizio”.