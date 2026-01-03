Sport
La Cremonese aspetta il treno
e Moumbagna suona il pianoforte
In attesa del treno per Firenze, prima della partenza per la prossima trasferta, Faris Moumbagna ha intrattenuto i suoi compagni di squadra della Cremonese suonando un pianoforte posizionato in stazione, accanto a un albero di Natale.
A riprendere la scena è stato il compagno di squadra Mattia Valoti, che ha poi postato il video attraverso il proprio profilo Instagram. Un modo piacevole per trascorrere il tempo, in attesa del treno diretto verso la città di Firenze, dove domani (domenica 4 gennaio) andrà in scena Fiorentina-Cremonese.
Cremona, città della musica, e la Cremonese hanno scoperto così attraverso i social di avere un attaccante che sa distinguersi anche al pianoforte.
