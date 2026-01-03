Ultime News

3 Gen 2026 Saldi invernali 2026: a Cremona
centro gremito e caccia all'affare
3 Gen 2026 Settimana fredda a Cremona:
nebbia e qualche fiocco di neve
3 Gen 2026 Nicola e la gara con la Fiorentina:
"Nostro focus è al 100% su di noi"
3 Gen 2026 Cremona, controllo dei Nas:
chiuso un centro estetico
3 Gen 2026 Soncino, minaccia i genitori
col coltello: arrestato 22 enne
Nazionali

Lodi, investito dopo una lite in strada: muore 49enne

(Adnkronos) – Un uomo di 49 anni è rimasto ucciso dopo essere stato investito da un suv, nella tarda serata di ieri a Lodi. Secondo alcune testimonianze, prima di essere investito, l’uomo avrebbe avuto una discussione in strada con il conducente dell’auto.  

A lanciare l’allarme, al 112 Nue, sarebbero stati alcuni residenti della zona. I sanitari dell’Areu 118, intervenuti sul posto, hanno trovato il 49enne riverso a terra; hanno tentato di rianimarlo, ma l’uomo è morto poco dopo. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della compagnia di Lodi, che ora stanno conducendo le indagini con il coordinamento del pm Aurora Stasi. I militari hanno ritrovato l’auto parcheggiata sulla stessa via dove si sono verificati i fatti. Sul veicolo sono state trovate tracce di sangue ed elementi compatibili con l’investimento.  

Stando ad alcune testimonianze raccolte dai carabinieri, pare che prima dell’investimento tra la vittima e il conducente del suv ci sia stata una violenta discussione, sfociata in una colluttazione. I motivi all’origine della lite sono tuttora al vaglio degli investigatori. 

