3 Gen 2026 Isola Serafini, 156mila euro
per la valorizzazione del sito
3 Gen 2026 Da Leicester allo Zini per Vardy:
la storia finisce anche sulla BBC
3 Gen 2026 Emma Caratozzolo miglior giovane
secondo i lettori di CremonaSport
3 Gen 2026 Saldi, il vademecum dello shopping:
che cosa comprare durante i ribassi
3 Gen 2026 Schianto nel bresciano,
giovane cremonese miracolata
Medicina Top – 3/1/2026

MILANO (ITALPRESS) – Tumori dell’esofago e dello stomaco, gli ultimi progressi della radioterapia e il legame tra arte, cultura e benessere: sono i temi della settantunesima puntata di Medicina Top. Marco Klinger intervista Carlo Castoro, specialista in Chirurgia Generale e Chirurgia Toracica Istituto Humanitas di Milano; Barbara Jereczek, Direttore della Divisione di Radioterapia presso l’Istituto Europeo di Oncologia di Milano; Christian Marinotti, editore e docente.
