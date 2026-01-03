Ultime News

3 Gen 2026 La Cremonese aspetta il treno
e Moumbagna suona il pianoforte
3 Gen 2026 Vigili del Fuoco, cambio al vertice:
a Cremona arriva Pier Nicola Dadone
3 Gen 2026 Giancarlo Romagnoli miglior coach
secondo i lettori di CremonaSport
3 Gen 2026 Saldi invernali 2026: a Cremona
centro gremito e caccia all'affare
3 Gen 2026 Settimana fredda a Cremona:
nebbia e qualche fiocco di neve
Nazionali

Serie A, Sassuolo-Parma e Genoa-Pisa finiscono 1-1

(Adnkronos) – Si giocano oggi, sabato 3 gennaio, gli anticipi della diciottesima giornata di Serie A. Sassuolo e Parma hanno pareggiato 1-1 nella sfida del Mapei Stadium di Reggio Emilia. Al vantaggio dei padroni di casa con Thorstvedt al 12′, ha risposto Pellegrino al 24′. In classifica i neroverdi sono al nono posto con 23 punti, i ducali agganciano in quattordicesima posizione il Cagliari a quota 18. 

Stesso risultato anche in Genoa-Pisa, giocata alle 15 allo stadio ‘Luigi Ferraris’ di Genova. Al vantaggio dei padroni di casa con Colombo al 15′, ha replicato Leris al 38′. In classifica i rossoblù sono al 17° posto con 15 punti, mentre i nerazzurri toscani agganciano in terzultima posizione il Verona a quota 12. 

