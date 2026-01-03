Nei prossimi giorni la provincia di Cremona sarà interessata da condizioni meteo tipicamente invernali con la colonnina di mercurio che resterà stabilmente su valori bassi per l’intera settimana, con minime attese sotto o intorno allo zero e massime comprese tra i 2 e i 6 gradi.

Sull’intera Pianura Padana il meteo sarà variabile, con alternanza di schiarite e fasi di nuvolosità diffusa, soprattutto nei primi giorni della settimana. Le temperature saranno in diminuzione su gran parte del territorio regionale. A Cremona non si escludono deboli nevicate o fiocchi sparsi, già dalla notte di domenica, ma in particolare nel giorno dell’Epifania, con maggiore probabilità nelle ore più fredde o in presenza di una maggiore copertura nuvolosa.

Le nebbie mattutine e serali si alterneranno alla foschia durante la giornata soprattutto nelle aree di campagna. Particolare attenzione va prestata alle gelate notturne: a partire da domenica le temperature di notte scenderanno anche di 5 gradi sotto lo zero, le gelate renderanno scivolose strade e marciapiedi, con viabilità difficoltosa nelle prime ore del giorno e in serata per la formazione di lastre di ghiaccio sul manto stradale. Si prospetta quindi una settimana fredda ma relativamente stabile: cieli spesso grigi, nebbie e qualche possibile fiocco di neve accompagneranno le giornate cremonesi in un clima ancora pienamente invernale.

