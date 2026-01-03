Ultime News

3 Gen 2026 Nicola e la gara con la Fiorentina:
"Nostro focus è al 100% su di noi"
3 Gen 2026 Cremona, controllo dei Nas:
chiuso un centro estetico
3 Gen 2026 Soncino, minaccia i genitori
col coltello: arrestato 22 enne
3 Gen 2026 Isola Serafini, 156mila euro
per la valorizzazione del sito
3 Gen 2026 Da Leicester allo Zini per Vardy:
la storia finisce anche sulla BBC
Nazionali

Trani, giovane disabile preso a calci e pugni da un 16enne per ‘uno sguardo di troppo’ alla fidanzata

(Adnkronos) – Un giovane disabile è stato picchiato a calci e pugni da un minorenne nei giorni scorsi a Trani in via Umberto I. Il video, nel quale si vede la vittima che viene gettata per terra per tre volte da un ragazzo che indossa il cappuccio, è stato condiviso sui social. Oltre che da una serie numerosa di pugni, il giovane disabile viene colpito con calci ripetuti anche quando si trova a terra. Per fortuna riesce a rialzarsi.  

Ieri pomeriggio la vittima ha presentato una denuncia alla compagnia dei carabinieri della città adriatica. I militari hanno identificato il presunto autore, un 16enne di Trani, e hanno informato la procura dei minorenni. Alla base dell’aggressione ci sarebbe una motivazione assurda: uno sguardo di troppo alla fidanzata del 16enne. Il video è stato poi rimosso dai social ma ormai si era diffuso. 

Secondo quanto si apprende la vittima ha 33 anni e non si è fatta refertare in ospedale. Presentava tuttavia alcuni graffi sul volto al momento in cui ha presentato la denuncia.  

