3 Gen 2026 La Cremonese aspetta il treno
e Moumbagna suona il pianoforte
3 Gen 2026 Vigili del Fuoco, cambio al vertice:
a Cremona arriva Pier Nicola Dadone
3 Gen 2026 Giancarlo Romagnoli miglior coach
secondo i lettori di CremonaSport
3 Gen 2026 Saldi invernali 2026: a Cremona
centro gremito e caccia all'affare
3 Gen 2026 Settimana fredda a Cremona:
nebbia e qualche fiocco di neve
Trump: “Assalto super per catturare Maduro, guideremo Venezuela fino a transizione giusta”

La cattura del presidente del Venezuela, Nicolas Maduro, è il risultato di “un assalto mai visto dai tempi della Seconda Guerra Mondiale, un successo straordinario. Guideremo il paese fino ad una transizione sicura, propria e giudiziosa. Non vogliamo rivedere una situazione come quella che abbiamo vissuto per tanti anni”. Donald Trump prende la parola a Mar-a-Lago per illustrare l’operazione ‘martello di mezzanotte’ con cui gli Stati Uniti hanno catturato a Caracas il presidente venezuelano Nicolas Maduro. “Nessun membro delle forze armate americane è stato ucciso”. Le forze armate venezuelane “ci aspettavano, c’erano le nostre navi al largo da tempo. E’ stata condotta un’azione straordinaria”, dice il presidente degli Stati Uniti. 

“Una potenza militare schiacciante, aerea, terrestre e marittima, è stata impiegata per lanciare un assalto spettacolare, un assalto come non se ne vedevano dalla Seconda Guerra Mondiale”. L’azione è stata “una delle più grandi dimostrazioni di forza degli Stati Uniti mai viste, paragonabile agli attacchi contro Soleimani, Al-Baghdadi o ai siti nucleari iraniani”, dice Trump, riferendosi al generale dei Guardiani della Rivoluzione, Qassem Soleimani, ucciso in Iraq il 3 gennaio del 2020 e al capo del sedicente Stato islamico, Abu Bakr al-Baghdadi, ucciso in Siria il 27 ottobre 2019. 

