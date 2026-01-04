Ultime News

4 Gen 2026 Caso Aprica, Capelletti
convoca commissione vigilanza
4 Gen 2026 Si è spento Piero Mondini,
decano degli allevatori
4 Gen 2026 Prelievo multiorgano a Crema:
salverà almeno otto vite
4 Gen 2026 Epifania in musica: a San Pietro
al Po la Imf Orchestracademy
4 Gen 2026 Cremo, non guardare la classifica:
la Fiorentina non va sottovalutata
Brescia, donna accoltellata al collo dal marito: è in gravi condizioni

(Adnkronos) – Una donna di 45 anni è stata accoltellata al collo questa mattina a Capriolo, in provincia di Brescia. La donna è stata soccorsa in strada dal 118 con diverse ferite da taglio al collo ed è stata trasportata in codice rosso agli Spedali Civili Brescia. Sul posto, via Largo Ochi, è intervenuta una pattuglia dei carabinieri. Secondo quanto accertato dai militari, la donna è stata aggredita dal marito di 51 anni al termine di un litigio iniziato in casa e poi proseguito in strada. L’uomo è stato fermato dai carabinieri. 

