Ultime News

4 Gen 2026 Si è spento Piero Mondini,
decano degli allevatori
4 Gen 2026 Prelievo multiorgano a Crema:
salverà almeno otto vite
4 Gen 2026 Epifania in musica: a San Pietro
al Po la Imf Orchestracademy
4 Gen 2026 Cremo, non guardare la classifica:
la Fiorentina non va sottovalutata
4 Gen 2026 Ponti, tangenziali e cantieri:
i progetti 2026 della Provincia
Nazionali

Crans-Montana, ambasciatore Cornado: “Quarta vittima italiana identificata”

(Adnkronos) – “Una quarta vittima italiana è stata identificata, la famiglia è stata avvisata. Il bilancio per quanto riguarda gli italiani è di 4 vittime, 14 feriti e due dispersi”. Lo ha detto oggi l’ambasciatore italiano in Svizzera, Gian Lorenzo Cornado, a margine della commemorazione per le vittime di Crans-Montana. Incalzato sull’identità della vittima, l’ambasciatore ha risposto di non poter fare nomi. 

Ieri sono state identificate tre vittime italiane: Giovanni Tamburi, 16enne di Bologna, il coetaneo milanese Achille Barosi e il golfista diciassettenne di Genova Emanuele Galeppini. 

Più di mille le persone presenti questa mattina alla chiesa cattolica di Crans-Montana per commemorare le 40 vittime dell’incendio al locale ‘Le Constellation’. Ad officiare la messa il vescovo di Sion, Jean-Marie Lovey. Papa Leone XIV “si unisce al nostro dolore. Con un messaggio commovente desidera manifestare la sua compassione e sollecitudine alle famiglie”, ha detto il vescovo commentando un messaggio ricevuto dal Papa. 

C’è stata una marcia in memoria delle vittime alla quale hanno partecipato i pompieri di Crans Montana e le locali forze dell’ordine. Il personale, commosso, ha deposto mazzi e corone di fiori davanti al locale. 

Ad accompagnare la marcia commemorativa le note di ‘Hallelujah’ del cantautore canadese Leonard Cohen. 

Il 9 gennaio sarà una giornata di lutto nazionale in Svizzera. Lo ha annunciato il presidente della Confederazione svizzera Guy Parmelin ai giornalisti spiegando che alle 14 di venerdì prossimo è previsto un minuto di silenzio e le campane suoneranno a lutto. 

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...