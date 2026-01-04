Ultime News

4 Gen 2026 Caso Aprica, Capelletti
convoca commissione vigilanza
4 Gen 2026 Si è spento Piero Mondini,
decano degli allevatori
4 Gen 2026 Prelievo multiorgano a Crema:
salverà almeno otto vite
4 Gen 2026 Epifania in musica: a San Pietro
al Po la Imf Orchestracademy
4 Gen 2026 Cremo, non guardare la classifica:
la Fiorentina non va sottovalutata
Nazionali

Grecia, voli sospesi in tutto il Paese per guasto a sistema di controllo

(Adnkronos) – Tutti i voli in entrata e in uscita dalla Grecia sono stati sospesi a causa di un guasto alle comunicazioni a livello nazionale che ha interrotto i sistemi di controllo del traffico aereo. Lo riferisce l’emittente statale greca Ert. 

Tutti gli aeroporti del Paese sono interessati, compresi gli scali internazionali di Atene e Salonicco. I viaggiatori sono stati informati tramite Sms. 

Secondo l’autorità per l’aviazione civile greca (Hcaa), il problema riguarda i sistemi radio e di comunicazione centrali utilizzati dai centri di controllo dello spazio aereo greco. I ​​controllori del traffico aereo non sarebbero in grado di comunicare tra loro. 

Su Flightradar24, servizio online di tracciamento dei voli in tempo reale, lo spazio aereo greco appare quasi vuoto. Tutti i voli verso lo spazio aereo greco vengono dirottati, secondo quanto riporta Ert. Non è noto quando potranno riprendere le normali operazioni di volo. 

