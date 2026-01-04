Pmi, Costantini “Il 2026 si apre nel segno dell’incertezza”

ROMA (ITALPRESS) – “La nostra indagine indica che anche quest’anno prevale l’incertezza. Tuttavia, le imprese con aspettative positive superano quelle che prevedono un peggioramento dei risultati aziendali, grazie soprattutto agli imprenditori under 40. Si confermano inoltre le principali criticità che si chiamano costi dell’energia, concorrenza sleale e carenza di personale”. Così Dario Costantini, presidente della Confederazione Nazionale dell’Artigianato e della Piccola e Media Impresa, in merito all’indagine annuale condotta dall’Area Studi della CNA presso un campione di oltre 2.500 imprese rappresentativo del tessuto produttivo italiano.

mca3/sat

(Fonte video: CNA)