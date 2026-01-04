Ultime News

4 Gen 2026 La Juvi torna a respirare:
vittoria che pesa con Forlì
4 Gen 2026 Cuore e carattere: la Vanoli
torna a vincere al PalaRadi
4 Gen 2026 Vandeputte: “Perdere così
fa male, reagiamo subito”
4 Gen 2026 Nuovo anno all'insegna dello smog:
pm10 da 3 giorni oltre i limiti
4 Gen 2026 Cremonese, Nicola in conferenza:
"Siamo stati troppo imprecisi"
Nazionali

Serie A, oggi Inter-Bologna – La partita in diretta

(Adnkronos) – L’Inter torna in campo in Serie A. Oggi, domenica 4 gennaio, i nerazzurri ospitano il Bologna a San Siro nel posticipo della diciottesima giornata di campionato. La squadra di Chivu arriva dal pesante successo contro l’Atalanta e va a caccia dei tre punti per riprendersi la testa della classifica. I rossoblù sono invece reduci dal pareggio contro il Sassuolo. Si gioca alle 20:45 

Dove vedere Inter-Bologna? La partita sarà disponibile su Dazn, ma anche su Sky per gli abbonati con Zona Dazn (canale 214). Partita visibile in streaming sull’app di Dazn 

Nella prossima giornata di Serie A, il 7 gennaio, il Bologna ospiterà l’Atalanta al Dall’Ara alle 18:30. Alle 20: 45, al Tardini si giocherà Parma-Inter.  

