Si è spento in queste ore il cavalier Piero Mondini, di Castelverde, che solo pochi giorni fa aveva spento 103 candeline. Le sue condizioni di salute erano precarie da tempo.

Mondini è nato il 29 dicembre 1922, ed era molto conosciuto negli ambienti agricoli e istituzionali, nonché nella vita associativa e culturale cremonese. Ma è ricordato anche per essere stato tra i fondatori di CremonaFiere e dell’associazione provinciale allevatori.

Negli anni ha ricoperto numerosi incarichi: è stato presidente della Camera di Commercio dal 1987 al 1993, consigliere nella Banca Popolare di Cremona e censore della Banca d’Italia, ed è stato anche cofondatore dell’Associazione Cura del Dolore nonché tra gli ideatori dell’Hospice.

