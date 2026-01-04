Ultime News

4 Gen 2026 Le pagelle di Fiorentina-Cremo:
i voti dei grigiorossi
4 Gen 2026 Terracciano: "Mancata la
percezione del pericolo sul finale"
4 Gen 2026 Cremonese beffata nel finale,
la Fiorentina passa 1-0
4 Gen 2026 L'altra faccia dei saldi:
in centro tante vetrine spente
4 Gen 2026 Piloni in visita alla Mostra
di presepi a San Pietro
Video Pillole

Tg Ambiente – 4/1/2026

ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, rivisto lo stop ai motori termici dal 2035
– Transizione verde, al via il programma per le città italiane
– Ambiente, l’anno nero dell’Europa secondo il Wwf
– A Roma un congresso su trasporto aereo e transizione energetica
mgg/gsl

