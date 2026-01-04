Video Pillole
Tg Ambiente – 4/1/2026
ROMA (ITALPRESS) – In questo numero del Tg Ambiente, prodotto dall’Italpress in collaborazione con TeleAmbiente:
– Ue, rivisto lo stop ai motori termici dal 2035
– Transizione verde, al via il programma per le città italiane
– Ambiente, l’anno nero dell’Europa secondo il Wwf
– A Roma un congresso su trasporto aereo e transizione energetica
mgg/gsl
– Ue, rivisto lo stop ai motori termici dal 2035
– Transizione verde, al via il programma per le città italiane
– Ambiente, l’anno nero dell’Europa secondo il Wwf
– A Roma un congresso su trasporto aereo e transizione energetica
mgg/gsl
© Riproduzione riservata