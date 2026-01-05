A Linate le salme delle vittime di Crans Montana, Fontana “Momento straziante”

MILANO (ITALPRESS) – “È stato un momento straziante. Ho parlato con i genitori che hanno dimostrato di essere forti, ma sono distrutti da questa situazione. Ora bisogna cercare di dimostrare di essere vicini a loro e di stringerci tutti intorno per cercare di elaborare questa situazione che nessuno di noi riesce ad accettare. Nonostante siano passati così tanti giorni, sembra ancora incredibile”. Lo ha detto il presidente di Regione Lombardia Attilio Fontana dall’aeroporto militare di Milano Linate dove sono arrivate le salme dei ragazzi deceduti nella tragedia di Crans Montana in Svizzera. Tra questi anche i due milanesi Achille Barosi e Chiara Costanzo. In riferimento poi ai feriti al momento ricoverati all’ospedale Niguarda di Milano, Fontana ha aggiunto che “stiamo facendo un’importante operazione per salvaguardare la vita degli altri ragazzi feriti in questa situazione e siamo a disposizione per qualunque intervento medico, di vicinanza ai genitori e per tutto ciò che è necessario”.

