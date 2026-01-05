Ultime News

5 Gen 2026 Gianluca Vialli, Cremona si stringe
alla famiglia nella messa a Cristo Re
5 Gen 2026 Mancini ricorda l'amico Vialli
con una foto speciale su Instagram
5 Gen 2026 Dagli affitti alle bollette:
le misure nella nuova Manovra
5 Gen 2026 Chiede meno caos: professore
pestato da 3 giovani e un genitore
5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
Nazionali

Bologna, capotreno ucciso a coltellate vicino alla stazione

(Adnkronos) – Un capotreno 34enne di Trenitalia è stato trovato morto oggi 5 gennaio nell’area parcheggi riservata al personale dipendente della stazione ferroviaria di Bologna: secondo quanto si apprende l’uomo sarebbe stato accoltellato all’addome. Al vaglio le telecamere dei sistemi di videosorveglianza interni ed esterni da parte degli uomini della polizia che, sul posto insieme alla polfer, sono alla ricerca dell’aggressore in fuga.  

© Riproduzione riservata
Caricamento prossimi articoli in corso...