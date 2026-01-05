Cade nell’autocompattatore, muore uomo di 66 anni

(Adnkronos) – Un uomo di 66 anni è morto oggi dopo essere caduto nell’autocompattatore che guidava e manovrava. L’incidente è avvenuto verso le 13 alla Rizzato Calzature di Borgoricco (Padova).

Per l’autista fatali le ferite riportate nonostante il rapido intervento del Suem 118 e dei vigili del fuoco. Sul posto i carabinieri di Piombino Dese e i tecnici dello Spisal dell’Ulss 6 Euganea per le indagini di competenza.