CR1, serata speciale
per ricordare Gianluca Vialli
Per ricordare il grande Gianluca Vialli, CR1 ha voluto dedicare al campione cremonese una programmazione ad hoc a cui potrete assistere stasera, lunedì 5 gennaio.
Alle 19.30 sul canale 19 c’è “Vincere guardando il mare“, un documentario firmato da Simone Bacchetta, con il montaggio di Ivan Russo, che racconta il periodo d’oro di Vialli a Genova, in maglia Sampdoria, con interviste e testimonianze davvero emozionanti.
A seguire, alle 20.30 “StradiVialli per sempre“, uno speciale a cura del direttore Simone Arrighi che racconta la vita, ma anche le imprese sportive e umane del campione, scomparso prematuramente tre anni fa.
Serata speciale dedicata a Gialunca Vialli stasera, dalle 19.30 su CR1.
