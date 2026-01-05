Ultime News

5 Gen 2026 Tutela minori, Alquati e Carassai:
"Chiarezza su numeri, costi e gestione”
5 Gen 2026 Presepe contadino in cascina
a Olmeneta, tanti visitatori
5 Gen 2026 Meteo: freddo e maltempo,
in arrivo la neve a bassa quota
5 Gen 2026 Piloni: "Bertolaso renda efficace
la continuità assistenziale"
5 Gen 2026 CR1, serata speciale
per ricordare Gianluca Vialli
Cronaca

CR1, serata speciale
per ricordare Gianluca Vialli

Per ricordare il grande Gianluca Vialli, CR1 ha voluto dedicare al campione cremonese una programmazione ad hoc a cui potrete assistere stasera, lunedì 5 gennaio.

Alle 19.30 sul canale 19 c’èVincere guardando il mare“, un documentario firmato da Simone Bacchetta, con il montaggio di Ivan Russo, che racconta il periodo d’oro di Vialli a Genova, in maglia Sampdoria, con interviste e testimonianze davvero emozionanti. 

A seguire, alle 20.30 “StradiVialli per sempre“, uno speciale a cura del direttore Simone Arrighi che racconta la vita, ma anche le imprese sportive e umane del campione, scomparso prematuramente tre anni fa.

Serata speciale dedicata a Gialunca Vialli stasera, dalle 19.30 su CR1.

