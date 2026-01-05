Elon Musk a cena con Trump, pace fatta? Ed esulta per il Venezuela

(Adnkronos) –

Pace fatta tra Elon Musk e Donald Trump? Il miliardario ha pubblicato una foto che lo ritrae a cena con il presidente degli Stati Uniti, fresco di attacco al Venezuela con cattura e deportazione di Nicolas Maduro, e la first lady Melania Trump, in un incontro che sembra segnare la fine delle tensioni tra il proprietario di Tesla e Space X e il tycoon.

“Ho avuto una spledida cena ieri con il Presidente degli Stati Uniti e la First Lady”, ha scritto a corredo della foto Musk, ovviamente sul proprio profilo del social ‘di casa’ X, “il 2026 sarà fantastico!”. Un messaggio chiaro a spegnere le polemiche, anche durissime, degli ultimi mesi, in cui il miliardario aveva attaccato pubblicamente, con diversi post, la Casa Bianca.

Musk, determinante nella campagna elettorale di Trump prima del voto di novembre 2024, aveva ottenuto anche un incarico all’interno dell’esecutivo, guidando il Doge – Dipartimento per l’efficienza governativa – e apportando drastici tagli alle spese per il funzionamento della macchina federale.

Musk ha lasciato il suo incarico a maggio, per tornare ad occuparsi in prima persona delle proprie aziende e in particolare di Tesla, la casa automobilistica che ha pagato un prezzo rilevante per l’impegno politico del suo fondatore. L’uscita di Musk dalla Casa Bianca ha segnato l’inizio dello scontro con Trump. Il numero 1 di SpaceX ha criticato aspramente la Big Beautiful Bill, la legge di bilancio voluta da Trump e varata dal Congresso: per Musk, il provvedimento porterà ad un’esplosione della spesa pubblica.

Nei giorni scorsi Elon Musk si era già congratulato con Donald Trump per il blitz in Venezuela che ha portato alla cattura e alla deportazione di Nicolas Maduro. “Il Venezuela può ora avere la prosperità che merita”, aveva scritto il miliardario, aggiungendo emoticon con la bandiera venezuelana e cuori. E ancora: “È commovente vedere così tanti venezuelani celebrare la liberazione del loro Paese da un brutale tiranno”.