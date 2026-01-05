Ultime News

5 Gen 2026 Venezuela, Galletti (Pd):
"Violazione diritto internazionale"
5 Gen 2026 Pd in Regione, crollo prezzo
del latte: "Subito il Tavolo"
5 Gen 2026 Crans Montana, rientrate le salme:
"Momento straziante"
5 Gen 2026 Lo spettacolo di "Still I Rise"
alla chiesa del Maristella
5 Gen 2026 “Passi verso il futuro”, il progetto
per sostenere i giovani NEET
Video Pillole

Focus Salute – Lezioni di piano per attivare il cervello e la vita

MILANO (ITALPRESS) – Perché imparare a suonare il piano, o un altro strumento, è un allenamento strategico per tutto il cervello? In che modo può farlo sviluppare al meglio in infanzia e adolescenza, e può tenerlo in forma fino a tarda età? Nel centodiciassettesimo numero di Focus Salute, format tv dell’Italpress, la professoressa Alessandra Graziottin, ginecologa e oncologa, analizza il ruolo dell’apprendere a suonare una strumento come regista funzionale e anatomico del cervello, per tenerlo in forma. Con attenzione ai danni che la musica ad alti volumi persistenti può causare all’udito e all’intero cervello.

