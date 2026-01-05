L’11 gennaio 2026 alle 17.30 si terrà lo spettacolo “Se non noi, chi? Se non ora, quando?”, organizzato da Emanuela Ginevra e Katia Gobbi, presso la Chiesa del Maristella di Cremona in via Agreste 11: un evento speciale a sostegno dell’organizzazione non profit Still I Rise e dei suoi progetti per garantire istruzione di eccellenza ai bambini più vulnerabili.

Lo spettacolo ripercorre la storia di Still I Rise dalla sua nascita fino ad oggi: un viaggio emozionante attraverso letture, musica dal vivo e momenti di riflessione per lasciarsi ispirare, riscoprire il valore della solidarietà e riflettere sul senso più profondo della vita e dell’istruzione. “Se non noi, chi? Se non ora, quando?” lascerà il cuore pieno di speranza e il desiderio di costruire insieme una scuola migliore.

“Crediamo sia possibile un mondo migliore e che tutti i bambini abbiano diritto alla cura e all’istruzione. Sensibilizzare, incoraggiare, è per noi la strada giusta per diventare cittadini consapevoli, affinché ognuno possa dare voce ai propri sogni! È possibile: basta crederci davvero”, affermano Katia Gobbi ed Emanuela Ginevra, organizzatrici dello spettacolo.

Durante l’evento sarà possibile incontrare i volontari del Gruppo Territoriale Lombardia di Still I Rise, per chi volesse conoscere le attività dell’organizzazione.

