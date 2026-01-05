Roberto Mancini, amico fraterno di Gianluca Vialli, ha voluto ricordare il campione cremonese, scomparso tre anni fa, in un modo molto particolare. Sul suo profilo Instagram, Mancini ha postato una foto di gruppo che ritrae tantissimi ex della Sampdoria dei tempi d’oro, poco prima di una partitella disputata in occasione di una vera e propria rimpatriata avvenuta anni fa a Grumello, a casa di Vialli. E’ lo stesso Mancini a fornire una spiegazione della fotografia con il commento postato sempre su Instagram, proprio sotto l’immagine in questione: “Ciao Bomber Luca Vialli, questa è la tua squadra, che match quel giorno a Grumello”.

Nella foto si riconoscono, oltre a Mancini e Vialli, tanti altri protagonisti degli anni d’oro della Sampdoria: da Pagliuca a Lombardo, passando per Pari e Vierchowod. Allenata all’epoca dal mitico Vujadin Boskov, quella Sampdoria riuscì a vincere uno Scudetto (stagione 1990-1991), una Supercoppa Italiana (1991), una Coppa delle Coppe (1989-1990) e tre Coppe Italia (1984-1985 con in panchina Eugenio Bersellini, 1987-1988 e 1988-1989). I gemelli del gol Vialli e Mancini, trascinatori in campo della compagine blucerchiata, sono rimasti uniti per tutta la vita da un legame profondo di amicizia, condividendo anche la gioia immensa della conquista dell’Europeo nell’estate del 2021 con la Nazionale Italiana.

